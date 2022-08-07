Консула Германии задержали по подозрению в убийстве гея в Рио-де-Жанейро

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Сотрудники полиции задержали в Рио-де-Жанейро консула Германии Уве Херберта Ханна, которого подозревают в убийстве своего мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на портале Metropoles.

В пятницу, 5 августа, консул позвонил в службу спасения и сообщил, что его 52-летний супруг упал и сильно ударился головой. Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили мужчину уже без признаков жизни. Полицейским Ханн рассказал, что Биот употреблял снотворные вместе со спиртным.

Однако экспертиза показала, что на теле погибшего были многочисленные повреждения и ушибы, которые мужчина получил как минимум за несколько дней до смерти, а к его гибели привела черепно-мозговая травма.

Кроме того, правоохранители выяснили, что консул просил секретаря убраться в квартире, во время чего женщина увидела следы крови.

30 июля сообщалось, что украинка организовала пытки своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.