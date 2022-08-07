«Угомонись!»: Боня осадила Собчак за шутки про больницу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Блогер и телеведущая Виктория Боня недавно рассказала поклонникам, что легла в больницу.

Эту новость в шутливой форме и с оглядкой на историю Бони процитировала журналистка Ксения Собчак. Однако саму телеведущую это задело, она тут же ответила оппонентке.

— Собчак, угомонись! Причем тут капельницы и кактус? Все-таки Сан-Педро не дает ей покоя. А капельницы капаю, потому что готовлюсь к восхождению на гору высотой 8100 метров! — передает слова 42-летней блогерши «Телепрограмма».

Отмечается, что в последние месяцы Боня увлекалась шаманскими церемониями, в ходе которых употребляют галлюциногенные напитки и яд тропических жаб. Так, недавно она в соцсетях разместила видео с больничной койки.

6 августа фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой обеспокоились состоянием звезды. Прошедшей весной на артистку навалилась критика из-за лишних килограммов.

Она начала активно худеть и недавно поделилась результатами в своих соцсетях. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу среди поклонников.