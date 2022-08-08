Медики назвали напиток, увеличивающий риск развития диабета

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Специалисты организации Better Health рассказали, как алкоголь влияет на развитие сахарного диабета второго типа.

По словам медиков, регулярное употребление спиртных напитков провоцирует развитие не только сахарного диабета, но и гипертонии, а также увеличивает уровень холестерина. Причина в том, что алкоголь вызывает ожирение. Оно же приводит ко всем названным проблемам.

Спиртное мешает организму сжигать жир. Употребляя его, легко набрать лишний вес. Алкоголь провоцирует чувство голода, поэтому люди едят с ним больше, чаще выбирая вредные продукты.

Если урезать количество употребляемого спиртного, то человек сможет нормализовать показатели крови и давления. Врачи предупредили, что не существует безопасной дозы алкоголя. При этом мифы о его пользе для организма давно развенчаны.

Кроме того, употребление спиртного может среди прочего приводить к развитию заболеваний сердца, нарушений работы мозга и заболеваний печени, сообщается на портале Express.

Врач Светлана Багавиева дала советы, как снизить давление без лекарств. Она порекомендовала гипертоникам отказаться от курения и употребления алкоголя, так как эти привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы.