Медики назвали напиток, увеличивающий риск развития диабета
Специалисты организации Better Health рассказали, как алкоголь влияет на развитие сахарного диабета второго типа.
По словам медиков, регулярное употребление спиртных напитков провоцирует развитие не только сахарного диабета, но и гипертонии, а также увеличивает уровень холестерина. Причина в том, что алкоголь вызывает ожирение. Оно же приводит ко всем названным проблемам.
Спиртное мешает организму сжигать жир. Употребляя его, легко набрать лишний вес. Алкоголь провоцирует чувство голода, поэтому люди едят с ним больше, чаще выбирая вредные продукты.
Если урезать количество употребляемого спиртного, то человек сможет нормализовать показатели крови и давления. Врачи предупредили, что не существует безопасной дозы алкоголя. При этом мифы о его пользе для организма давно развенчаны.
Кроме того, употребление спиртного может среди прочего приводить к развитию заболеваний сердца, нарушений работы мозга и заболеваний печени, сообщается на портале Express.
Врач Светлана Багавиева дала советы, как снизить давление без лекарств. Она порекомендовала гипертоникам отказаться от курения и употребления алкоголя, так как эти привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы.