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Врач дала советы, как снизить давление без лекарств

Анастасия Колоскова
Общество
Врач дала советы, как снизить давление без лекарств
Фото: Pexels

Людям, страдающим от гипертонии, необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы справиться с проблемой повышенного давления без лекарств. Об этом сообщила врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

— Рекомендуется снизить потребление соли. Но не стоит исключать ее полностью, потому что натрий, который находится в составе пищевой соли, необходим для обменных процессов, — отметила Багавиева.

Она порекомендовала гипертоникам отказаться от курения и употребления алкоголя, так как эти привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также при повышенном артериальном давлении важно избавиться от лишнего веса и регулярно заниматься физической активностью.

Также она посоветовала при повышенном давлении свести к минимуму потребление жирной и жареной пищи, так как эта еда приводит к появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Врач объяснила, что следствием этого становится сужение просвета сосудов, что провоцирует повышение давления, передает «Москва 24».

Реабилитолог Виталий Руденко сообщил, что прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда.

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