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Врач предупредил об опасностях приема препаратов для сердца в жару

Анастасия Колоскова
Общество
Врач предупредил об опасностях приема препаратов для сердца в жару
Фото: Unsplash

Прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщил реабилитолог Виталий Руденко.

— Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Немецкого исследовательского центра гигиены окружающей среды пришли к выводу, что такие необходимые сердечникам лекарства, как аспирин, антитромбоцитарные препараты и бета-блокаторы, в условиях жары могут способствовать инфаркту миокарда, — сказал специалист.

При этом он отметил, что данные лекарства ежедневно на постоянной основе должны принимать пациенты с ишемической болезнью сердца и аритмией. В противном случае они рискуют столкнуться с сердечным приступом независимо от погоды, уточнил врач.

Руденко предупредил, что люди с заболеваниями сердца должны быть крайне осторожными в жаркие дни. Им следует избегать работ в саду и огороде и тяжелых физических нагрузок.

Допустимы, как уточнил он, лишь прогулки по утрам или вечерам. Пик жары необходимо пережидать в тени или в помещении с кондиционером, передает слова Руденко «МК».

Кардиолог Рашид Сонгуров перечислил неочевидные симптомы инфаркта. Он отметил, что сердечный приступ случается в абдоминальном варианте, когда его легко спутать с пищевым отравлением.

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