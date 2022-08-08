Токсичные отношения: названы самые несовместимые пары по знакам зодиака

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Некоторым парам сложно построить гармоничные отношения. О том, с чем связано отсутствие взаимопонимания в союзах и какие из них являются самыми сложными, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, существует несколько союзов, которые обречены на провал.

Самые токсичные

Союз Овна и Тельца не бывает спокойным, потому что эти знаки находятся рядом в астрологическом круге. Кроме того, Овен желает покорить большие высоты в карьере, а Телец не разделяет его стремлений.

Тельцу сложно вести себя иначе, потому что он является представителем земного знака зодиака, а им всегда труднее находить общий язык с огненной стихией.

— Тельцы отчаянно пытаются управлять ситуацией. Однако и Овен, и Телец отличаются упрямством и эгоизмом, что делает этот союз абсолютно проигрышным, — отметила ясновидящая.

Играют в жертву

Раки и Весы. Раки не понимают желания Весов находиться в кругу других людей. Это объясняется тем, что Раки не нуждаются ни в ком, кроме любимого человека, а представителям воздушной стихии, наоборот, нравится общение с другими людьми.

Негатив со стороны представителей водной стихии и его постоянная игра в жертву отталкивают Весов. Скорее всего, после взаимных и долгих обид Весы и Рак разорвут отношения.

Жадина и транжира

Союз Льва и Девы, по прогнозам астрологов, не является успешным, потому что Дева никогда не поймет желания партнера находиться в центре внимания, а также ее не устраивает, что партнеру свойственно тратить общие средства на дорогие бренды.

— Затяжные и долгие конфликты на финансовой почве очень скоро станут привычным явлением. Как итог — оба партнера устанут друг от друга окончательно, — сказала Ахметжанова.

Также она добавила, что это сочетание является самым ярким примером несовместимости знаков. Один из них до крайности бережлив, другой — до крайности расточителен.

Небо и земля

Козерог и Рыбы. Серьезному Козерогу никогда не понять мечтательных Рыб. Дело в том, что Рыбы имеют талант возводить воздушные замки из собственных мечтаний, пока Козероги занимаются реальным трудом ради лучшей жизни.

В этом союзе Козерогов раздражает способность Рыб тратить общие средства на сиюминутные прихоти. Для экономичных Козерогов такое расточительство — настоящий шок.

Также ясновидящая подчеркнула, что эти знаки не объединяет ничего, именно поэтому в этом союзе неизбежны непонимания и конфликты.

Разрыв этой пары, по мнению шаманки, будет тихим. Козероги не любят скандалов и представлений, поэтому покинут Рыб молча.

Однако Ахметжанова напомнила, что в вопросах отношений между двумя людьми важно учитывать не только астрологические прогнозы, но и характер партнера.