Диетолог Гинзбург посоветовал гипертоникам есть арбуз с хлебом

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Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с гипертонией рекомендуется в небольшом количестве есть арбуз с хлебом.

— Есть хорошее правило, правда, его мало кто соблюдает: есть арбуз с хлебом, как и любую другую еду. Это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара, — рассказал специалист.

Диетолог отметил, что маленькие порции могут защитить организм человека от переедания.

Специалист подытожил, что арбуз не рекомендуется есть людям с сердечной и почечной недостаточностью, передает Ura.ru.

В Москве открылось более 200 бахчевых развалов, где можно приобрести арбузы и дыни.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем арбузы могут быть полезны для мужчин и спортсменов. По словам диетолога, в ягоде содержится большое количество полезных веществ, а также в арбузе содержится цитруллин, который спортсмены используют в виде добавок. Он помогает сохранить мышечную массу и увеличивает выносливость.