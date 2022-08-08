В России выявили 17 862 случая COVID-19 за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 17 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 8 августа.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 45 граждан, еще 1252 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровел 8721 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал «Вечерней Москве» необычный способ восстановить здоровье после коронавируса. По словам специалиста, вид терапии с помощью барокамеры помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.

Новый пик заражения коронавирусной инфекцией вполне реален. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, штаммы коронавируса из группы «омикрон» отличаются высокой скоростью распространения. Специалист добавил, что рост заболеваемости COVID-19 осенью может произойти из-за того, что многие люди вернутся из отпусков и пойдут на работу, в школу и вузы.