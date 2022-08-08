Столичные врачи за последние сутки вылечили от коронавируса 2845 человек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 2845 человек. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили на портале Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в городе выявили 5241 случай заболевания, еще 18 человек скончались. При этом 316 москвичей были госпитализированы в медицинские учреждения.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал «Вечерней Москве» необычный способ восстановить здоровье после коронавируса. По словам специалиста, вид терапии с помощью барокамеры помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.

Новый пик заражения коронавирусной инфекцией вполне реален. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, штаммы коронавируса из группы «омикрон» отличаются высокой скоростью распространения. Специалист добавил, что рост заболеваемости COVID-19 осенью может произойти из-за того, что многие люди вернутся из отпусков и пойдут на работу, в школу и вузы.