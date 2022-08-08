Песков заявил, что доллар перестал быть надежной резервной валютой

Фото: Администрация президента РФ

Американский доллар перестал являться надежной резервной валютой, и опасения по поводу этого разделяют многие страны. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран, — отметил представитель Кремля.

По его словам, действия США пошатнули доверие к валюте, в связи с чем многие государства «совершенно естественным образом» пытаются найти возможность сократить долю доллара в торговом обороте и увеличить долю расчетов в национальной валюте.

Песков подчеркнул, что аналогичный процесс происходит во взаимоотношениях России с Турецкой Республикой, напомнив о договоренности между странами по оплате части поставляемого газа в рублях.

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что в будущем «доля использования национальных валют будет расти», передает РИА Новости.

Решение президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о торговле в национальной валюте в большой мере ударяет по авторитету Соединенных Штатов и может обернуться крахом нынешней финансовой системы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Дмитрий Журавлев.