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Минобороны: Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за российских ударов

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за российских ударов
Фото: Минобороны РФ

В результате ударов Воздушно-космических сил России неонацистское формирование Украины «Кракен» лишилось боеспособности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 8 августа.

— На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что командиры формирования регулярно проводят меры для восполнения потерь. По данным ведомства, они предпринимают попытки насильно заставить вступить в их ряды мирных жителей Харькова, однако успеха они не приносят, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиационные силы России уничтожили в Харькове более 100 украинских националистов. По его словам, из-за высоких потерь Киев принимает меры по восполнению некомплекта личного состава ВСУ.

До этого Минобороны опубликовало кадры с вооружением, которое было захвачено военнослужащими России в ходе спецоперации на Изюмском направлении. Уточняется, что трофейное оружие было захвачено при ведении разведывательно-поисковых действий.

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