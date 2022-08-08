Скончался актер из фильма «Однажды в Голливуде» Клу Гулагер

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Американский актер Клу Гулагер умер на 94-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на публикации в социальных сетях родных и коллег знаменитости.

Гулагер появился на свет в 1928 году в Холденвилле, штат Оклахома. Он дебютировал в кино в середине 50-х годов. Известность пришла к актеру после выхода картины «Верзила», где он исполнил роль Билли Кида. В 1971 году он снялся в фильме «Последний сеанс» режиссера Питера Богдановича.

Мировую популярность принесли Гулагеру такие хорроры, как «Кровавое посвящение», «Возвращении живых мертвецов», а также «Кошмар на улице Вязов — 2: Месть Фредди».

В числе последних работ актера комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».