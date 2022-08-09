Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Общественная потребительская инициатива» подала в суд на Nike

Егор Провоторов
Общество
«Общественная потребительская инициатива» подала в суд на Nike
Фото: Unsplash

Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила американскому производителю одежды и обуви Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами, первое заседание пройдет 18 августа, пишут журналисты со ссылкой на соответствующий документ.

В Черемушкинском районном суде Москвы 18 августа состоится первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим американскую компанию в России, выяснила газета «Известия». Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств, которые не были выполнены.

В материале издания также приводится информация, что в судебном процессе участие примет Роспотребнадзор, который обязан представить экспертную оценку о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей.

В конце июня американский гигант принял решение полностью покинуть российский рынок. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение будут больше недоступны на территории РФ, а магазины бренда, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.

Россия Импорт Суды Бренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте