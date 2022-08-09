«Общественная потребительская инициатива» подала в суд на Nike

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Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила американскому производителю одежды и обуви Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами, первое заседание пройдет 18 августа, пишут журналисты со ссылкой на соответствующий документ.

В Черемушкинском районном суде Москвы 18 августа состоится первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим американскую компанию в России, выяснила газета «Известия». Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств, которые не были выполнены.

В материале издания также приводится информация, что в судебном процессе участие примет Роспотребнадзор, который обязан представить экспертную оценку о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей.

В конце июня американский гигант принял решение полностью покинуть российский рынок. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение будут больше недоступны на территории РФ, а магазины бренда, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.