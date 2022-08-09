Ефимов: Москва и Росимущество заключили первую электронную сделку с недвижимостью

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Правительство Москвы и Территориальное управление Росимущества в столице оформили первый электронный акт приема-передачи столице объекта недвижимости из федеральной собственности. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Цифровое взаимодействие между органами власти позволяет ускорить оформление сделок и упростить государственную регистрацию прав на недвижимость. На днях был оформлен первый электронный акт приема-передачи объекта из федеральной собственности в столичную, — заявил он.

По словам заместителя мэра, Москва получила земельный участок в ТиНАО, который будет использоваться для развития дорожной сети округов. Его площадь составляет 1,1 гектара. Все документы, необходимые для оформления передачи объекта, были подготовлены и подписаны в электронном виде.

Руководитель территориального управления Росимущества в городе Москве Антон Колегов подчеркнул, что Департамент городского имущества и Территориальное управление Росимущества в городе Москве сотрудничают на постоянной основе. Это положительно сказывается на жизни всех горожан.

До этого Ефимов рассказал о переводе в онлайн-формат сделок с недвижимостью между правительством Москвы и территориальным управлением Росимущества до конца текущего года.