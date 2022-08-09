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Тимуру Бекмансурову, устроившему массовую стрельбу в Пермском университете, продлили арест

Степан Жирнов
Происшествия
Тимуру Бекмансурову, устроившему массовую стрельбу в Пермском университете, продлили арест
Фото: Telegram / SHOT

Убившему шестерых студентов в университете в Перми Тимуру Бекмансурову продлили арест. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 9 августа.

Пермский стрелок будет находится под стражей минимум еще три месяца, до 27 октября 2022 года, сообщает агентство.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия Студент ВУЗа Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Расследование по делу завершено. Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершённом из хулиганских побуждений, общеопасным способом. Обвиняемый признал свою вину. Экспертиза признала стрелка вменяемым. Ему грозит пожизненный срок заключения.

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