Роскомнадзор запросил у Tele2 информацию об утечке персональных данных абонентов

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Роскомнадзор запросил у оператора связи Tele2 детальную информацию по поводу вероятной утечки персональных данных абонентов в Сеть. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Роскомнадзор направил в ООО «Т2 мобайл» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

До этого Telegram-канал «Утечки информации» сообщил об утечке данных участников программы лояльности оператора связи Tele2.

По данным канала, среди опубликованных данных ФИО (часто только имя), пол, номер телефона и адрес электронной почты. В общей сложности файл включает порядка 7,5 миллиона строк. Записи созданы и обновлены в период с 5 сентября 2017 года по 27 июня 2022 года.

В пресс-службе оператора сообщили об организации служебного расследования, а также исключили факт утечки с его стороны. Компания возложила ответственность за инцидент на IT-партнера, на которого была совершена хакерская атака.