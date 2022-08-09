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Данные пользователей Tele2 «слили» в Сеть

Анастасия Колоскова
Общество
Данные пользователей Tele2 «слили» в Сеть
Фото: shutterstock

Данные участников программы лояльности оператора связи Tele2 оказались в открытом доступе. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

— Источник, ранее «сливший» данные «Почты России», образовательного портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club, сервиса покупки билетов tutu.ru и других, выложил в свободный доступ дамп базы данных предположительно участников программы лояльности оператора связи Tele2, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди опубликованных данных ФИО (часто только имя), пол, номер телефона и адрес электронной почты. В общей сложности файл включает порядка 7,5 миллиона строк. Записи созданы и обновлены в период с 5 сентября 2017 года по 27 июня 2022 года.

В пресс-службе оператора сообщили об организации служебного расследования.

Компания возложила ответственность за инцидент на IT-партнера, на который была совершена хакерская атака. Оператор заверил, что факт утечки с его стороны исключен.

В Tele2 отметили, что слитые сведения не несут материальных рисков для их клиентов.

— Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям. По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников, — цитирует сообщение компании «Известия».

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