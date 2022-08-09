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Движение транспорта на Бутырском Валу восстановили после пожара

Александр Афонин
Происшествия
Движение транспорта на Бутырском Валу восстановили после пожара
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице восстановили движение транспорта на участке улицы Бутырский вал. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 9 августа.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в квартире жилого дома произошло возгорание. Инцидент произошел на улице Бутырский Вал, дом 30. В результате пожара было перекрыто движение транспорта по участку в сторону Третьего транспортного кольца. Москвичей призвали сохранять внимательность и выбирать заранее пути объезда.

Позже стало известно, что во время тушения пожара на Бутырском Валу спасли двух человек. По словам собеседника «ВМ», одного человека вытащили по автолестнице с девятого этажа жилого дома, второго вывели по маршевой лестнице.

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