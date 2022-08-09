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Глава Крыма рассказал об обстановке на месте взрыва в Сакском районе

Лейла Алиева
Происшествия
Глава Крыма рассказал об обстановке на месте взрыва в Сакском районе
Фото: glava.rk.gov.ru

После взрыва на аэродроме Саки в Крыму никто из граждан не обращался за медицинской помощью. Об этом сообщил во вторник, 9 августа, глава республики Сергей Аксенов.

— На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался, — отметил он.

В результате происшествия на аэродроме организовано оцепление в радиусе пяти километров — ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули — с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.

По словам Аксенова, в настоящее время все причины инцидента выясняется следственная комиссия, передает ТАСС.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о нескольких взрывах в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов уже отправился на место происшествия. Также в Минздраве Крыма сообщили, что к месту направлены бригады скорой помощи и санавиация.

В связи с произошедшим власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан. В Минобороны РФ объяснили взрывы детонацией нескольких авиационных боеприпасов.

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