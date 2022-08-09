Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до семи человек

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Число пострадавших после взрывов в Сакском районе Крыма увеличилось до семи человек. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

— По состоянию на 20:00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что шестеро пострадавших уже отправлены домой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, включая ребенка. Они были доставлены в Сакскую районную больницу, им оказали медицинскую помощь. Также глава региона сообщил об одном погибшем.

Днем во вторник в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктории Казьмировой, взрыв произошел на аэродроме.

По данным Минобороны РФ, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. При этом огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.