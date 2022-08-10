Главные новости к утру 10 августа

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Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщил осведомленный источник в постоянном представительстве России при Всемирной организации.

Крымский мост в настоящее время работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Так он отреагировал на информацию украинских СМИ о пробках из туристов на переправе из-за детонации боеприпасов на военном аэродроме полуострова. Чиновник счел эти данные фейковыми.

Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, которые касаются импорта российского угля в страны Евросоюза, заключенных до введения политическим блоком соответствующих санкционных мер, заканчивается 10 августа. Таким образом, с сегодняшнего дня европейские страны не смогут купить уголь в России.

В Госдуме в скором времени намерены рассмотреть проект закона о введении льготного режима при ввозе транспортных средств из-за границы для некоторых категорий граждан. Законопроект предполагает, что льготы смогут получить ветераны боевых действий и родители или усыновители в многодетных семьях. Предполагается, что такая льгота будет доступна лишь один раз.

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Соответствующие поправки к проекту закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были разработаны депутатами Государственной думы.