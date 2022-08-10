Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главные новости к утру 10 августа

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 10 августа
Фото: Вечерняя Москва

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщил осведомленный источник в постоянном представительстве России при Всемирной организации.

Крымский мост в настоящее время работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Так он отреагировал на информацию украинских СМИ о пробках из туристов на переправе из-за детонации боеприпасов на военном аэродроме полуострова. Чиновник счел эти данные фейковыми.

Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, которые касаются импорта российского угля в страны Евросоюза, заключенных до введения политическим блоком соответствующих санкционных мер, заканчивается 10 августа. Таким образом, с сегодняшнего дня европейские страны не смогут купить уголь в России.

В Госдуме в скором времени намерены рассмотреть проект закона о введении льготного режима при ввозе транспортных средств из-за границы для некоторых категорий граждан. Законопроект предполагает, что льготы смогут получить ветераны боевых действий и родители или усыновители в многодетных семьях. Предполагается, что такая льгота будет доступна лишь один раз.

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Соответствующие поправки к проекту закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были разработаны депутатами Государственной думы.

Такси Госдума Украина Евросоюз (ЕС) Крым
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте