Проректор ГУУ подвел итоги приемной кампании

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Проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий подвел итоги приемной кампании 2022 года.

Он отметил, что в этом году произошло падение количества поданных заявлений — около 10 процентов. Троицкий добавил, что снижение по набранным вступительным баллам произошло незначительное, примерно на один балл.

— Что касается управленческих специальностей, количество людей, которые сдавали обществознание, в этом году где-то на 70 тысяч меньше, подано меньше заявлений, — сообщил он в комментарии НСН.

Ранее стало известно, что более 95 процентов бюджетных мест, выделенных для студентов в российских высших учебных заведениях, заполнены по итогам первой волны приема. Отмечается, что в 2021 году данный показатель был ниже 94 процентов, передает ФАН.

В этом году с начала приемной кампании абитуриенты подали свыше шести миллионов заявлений в российские вузы на очную форму обучения. О том, какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система приема, — в материале «Вечерней Москвы».