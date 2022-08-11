Принявших российское гражданство жителей Латвии вынудят покинуть страну

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Жители Латвии, получившие российское гражданство, должны будут покинуть страну. Об этом в четверг, 11 августа, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

— Новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство. Они должны будут покинуть Латвию. Необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство, — передает его слова «Газета.ru».

Кроме того, латвийский парламент признал Россию террористическим государством. Так, 11 августа в стране приняли резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

5 августа посольство Латвии также приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок.

В мае этого года парламент Литвы объявил о признании России террористическим государством из-за специальной военной операции на территории Украины. Также в стране назвали военную операцию «геноцидом украинского народа». Помимо этого, Вильнюс призвал провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.