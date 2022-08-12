В Минстрое заявили, что взыскивать часть долгов за ЖКХ у россиян уже невозможно

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Взыскать с россиян часть долгов за ЖКХ уже невозможно. Об этом заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

На сегодняшний день размер задолженности в этой сфере составляет 1,4 триллиона рублей.

— Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно, — сообщил он.

При этом Ересько не уточнил, о каком объеме невозвратных долгов идет речь и что с ними планируют делать, передает РИА Новости.

Летом в России традиционно повысились тарифы на услуги ЖКХ, в среднем по стране — на 4 процента. На фоне этого и общего роста цен на товары особенно актуальным становится умение экономить на коммуналке. О способах такой экономии «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.