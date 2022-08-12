ВСУ потеряли более двух тысяч человек в боях под Соледаром

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Более двух тысяч военных из состава сил ВСУ погибли в ходе боев под Соледаром. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что командование начало выводить оставшихся украинских бойцов бригады в районы тыла.

В пятницу, 12 августа, член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что жители подконтрольной украинским властям части Запорожья отказываются идти на службу в тероборону. Зафиксированы случаи боевых столкновений между ними и заградотрядами украинских военных.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.