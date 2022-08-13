Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Завал на месте обрушения стены жилого дома в Омске полностью разобрали. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

— Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18. Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Ближе к 09:00 будет принято решение о повторной возможности запустить жильцов в дом за вещами, — рассказал он.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Обрушение дома произошло 12 августа в Омске в многоквартирном доме № 53 на улице 20-го Партсъезда. Позже следователи начали проверку по данному факту. По словам первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко, дом проверят экспертные организации, которые установят, можно ли людям находиться в здании.

Кроме того, «Вечерняя Москва» узнала подробности о рухнувшем доме в Омске. Так, за день до происшествия этот дом признали аварийным.