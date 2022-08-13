Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завал на месте обрушения стены жилого дома в Омске полностью разобрали

Лейла Алиева
Происшествия
Завал на месте обрушения стены жилого дома в Омске полностью разобрали
Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Завал на месте обрушения стены жилого дома в Омске полностью разобрали. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

— Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18. Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Ближе к 09:00 будет принято решение о повторной возможности запустить жильцов в дом за вещами, — рассказал он.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Обрушение дома произошло 12 августа в Омске в многоквартирном доме № 53 на улице 20-го Партсъезда. Позже следователи начали проверку по данному факту. По словам первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко, дом проверят экспертные организации, которые установят, можно ли людям находиться в здании.

Кроме того, «Вечерняя Москва» узнала подробности о рухнувшем доме в Омске. Так, за день до происшествия этот дом признали аварийным.

МЧС Омск обрушения дома завалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте