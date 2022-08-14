Более 25 тысяч раз горожане обратились в офис «Мои документы» СЗАО за месяц

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

Более 25 тысяч раз жители Москвы обратились во флагманский офис «Мои документы» Северо-западного административного округа (СЗАО) за его первый месяц работы. Самой большой популярностью пользовались услуги регистрационного учета граждан, оформления паспорта, кадастровый учет и регистрация прав.

Подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве россияне теперь могут в любом центре государственных услуг. До этого услуга оказывалась только территориально, то есть в пределах района проживания. Кроме того, ранее срок оформления российского паспорта составлял 10 дней, а с 1 июля главный документ гражданина оформляется в два раза быстрее, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Флагманский офис СЗАО отличается от других дополнительными полезными сервисами: «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги, предоставляемые Департаментом здравоохранения), «Мое кафе». Наиболее популярным за месяц работы стал сервис фотоателье.

Здесь доступно более 280 госуслуг, в том числе и ряд уникальных. Одной из наиболее популярных стала регистрация транспортных средств. За месяц работы во флагмане СЗАО зарегистрировали автомобили более 800 раз. Осмотр проходит на спецплощадке парковки ТРЦ «Калейдоскоп».

Накануне стало известно, что жители столицы проверили свое здоровье с помощью диагностических комплексов в офисах «Мои документы» свыше 400 тысяч раз за два года.