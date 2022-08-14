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Введенные западными странами против России санкции ударили по самим этим государствам и являются «самоубийством» для Евросоюза. Таким мнением поделился обозреватель французского портала Agoravox Кальман Шнур. Вместо коллапса в РФ ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» западных стран и падением авторитета Запада. По этой причине такие страны, как Венгрия, начинают игнорировать рестрикции против России.

Электричество на территории Эстонии стало «предметом роскоши» по причине своей высокой стоимости. Подобное мнение высказал кандидат на должность председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс. По словам политика, необходимо предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную на территории прибалтийской страны для ее граждан.

Грех одевается в красивые одеяния, а его популяризация приводит к тому, что у людей «просто сносит крышу», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Большом зале петербургской филармонии.

Автор серии произведений о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг получила в свой адрес угрозы расправой после того, как осудила нападение на писателя Салмана Рушди. Она уже обратилась в полицию с заявлением на этот счет.

Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила на территории России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, однако в нынешнем году случаев заболевания не было зафиксировано, рассказали в Роспотребнадзоре.