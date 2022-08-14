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Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до двух

Евгений Белоусов
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Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до двух
Фото: Telegram / РИА Новости

Число погибших в результате взрыва и пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Армении в воскресенье, 14 августа.

— Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

В общей сложности 60 человек получили ранения, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести. При этом 22 пострадавших уже выписали из больниц, передает РИА Новости.

На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. В результате взрыва есть погибшие.

Часть одного из зданий практически полностью разрушена. По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники.

Один ребенок находится в реанимационном отделении, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Всего в больницу, как уточняется, доставили 12 пострадавших детей.

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