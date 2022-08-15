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«Они хотят получить крошки с барского стола»: Галкин высказался о Бабкиной и Долиной

Юлия Курганова
Общество
«Они хотят получить крошки с барского стола»: Галкин высказался о Бабкиной и Долиной
Фото: Youtube / А поговорить?

Телеведущий и юморист Максим Галкин в настоящее время гастролирует в Латвии. Некоторые фрагменты концертов попадают в Сеть, в частности, в своих выступлениях артист критикует не только российскую власть, но и знаменитостей, которые поддержали спецоперацию. Недавно он прошелся по певицам Надежде Бабкиной и Лариса Долиной.

— Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину, — заявил Галкин на одном из концертов, передает издание StarHit.

Максим Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако экс-депутат Госдумы Роман Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.

До этого информацию о скором возвращении супруги Галкина Аллы Пугачевой в Россию подтвердил известный латвийский композитор и друг семейства Раймонд Паулс. По его словам, артистка рассказала ему, что планирует вернуться на родину к осени.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем Пугачеву и Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

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