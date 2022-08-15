Правительство выделит более 1,5 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

Фото: Правительство РФ

Более 1,5 миллиарда рублей направят на ликвидацию лесных пожаров, а также на работы по лесоустройству. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 15 августа.

— С помощью федеральных средств будет приобретено специальное оборудование для оснащения работников парашютно-десантных пожарных служб, а также техника для обеспечения мониторинга за состоянием лесов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги также направят на закупку инженерно-технического оборудования для обслуживания самолетов, которые участвуют в тушении лесных пожаров. При этом около 230 миллионов пойдет на специализированную технику и оборудование, говорится на сайте правительства РФ.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья усилил меры пожарной безопасности в лесах региона на период с 11 по 21 августа. Специалисты в этот период будут чаще проводить патрулирование территорий.

В начале июля на территории Московской области специалисты ликвидировали восемь пожаров на общей площади 0,5 гектара. Комлесхоз области держит ситуацию на особом контроле.