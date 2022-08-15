Путин: Войска России и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе СВО

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Российские солдаты шаг за шагом освобождают земли Донбасса и четко следуют всем указаниям, выполняя свой долг. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022» в парке «Патриот».

— Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, — отметил глава государства.

Путин также выразил благодарность отечественным оружейникам за снабжение армии и флота передовым вооружением. Президент подчеркнул, что это оружие сейчас работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

До этого стало известно, что союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески Донецкой народной республики (ДНР).

Также 11 августа российские десантники смогли установить местоположение и выполнить захват опорного пункта Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.