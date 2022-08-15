Wildberries назвал причину смены названия на «Ягодки»

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Переименование сайта маркетплейса Wildberries в «Ягодки» является частью маркетинговой акции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» — это часть маркетинговой акции «Черная пятница», распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит у нас, — говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса также отметили, что в новой стилистике маркетинговой кампании также обновлен и сам сайт, передает агентство городских новостей «Москва».

Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки», что является дословным переводом английского наименования, утром 15 августа. Маркетологи рассказали «Вечерней Москве», грозит ли подобный ребрендинг компании убытками или потерей аудитории.

До этого сообщалось, что маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали общую информационную систему, где собираются сведения о поставщиках контрафакта. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) во вторник, 9 августа.

Система создана для борьбы с распространением контрафактной продукции. В ее основе лежит список, куда вносятся данные о случаях размещения продукции, информация о продавце, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.