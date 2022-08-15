Еще пять воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников предстанут перед судом ДНР

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Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинской армии, огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

Так, участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти будут судить шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и гражданина Великобритании Джона Хардинга. Всем трем грозит смертная казнь.

Еще одного британца, Эндрю Хилла, будут судить за участие в военных действиях. Также пред судом ДНР предстанет британец Дилан Хил, обвиняемый в вербовке наемников, передает РИА Новости.

В июне граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приговоры о смертной казни будут исполнены путем расстрела, если осужденным иностранным наемникам не удастся оспорить решение суда.