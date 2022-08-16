Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча теннисисток из России

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Болельщицу с флагом Украины удалили с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в Соединенных Штатах, в Цинциннати, между теннисистками из РФ Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

На видео, который разместил в соцсети Twitter журналист Бен Ротенберг, болельщица с украинским флагом находилась на трибунах. По ходу игры одна из спортсменок обратила на нее внимание судьи. Он попросил женщину убрать флаг, однако она отказалась.

Через некоторое время болельщица покинула трибуны и начала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Один из сотрудников службы безопасности сказал ей убрать флаг в свой автомобиль, что она и сделала. После этого ее допустили на трибуну, передает РИА Новости.

Несмотря на победу Калинской (7:5, 6:1), Потапова тоже прошла в основную сетку турнира в качестве «лаки-лузера».

Российская спортсменка Людмила Самсонова 7 августа одержала победу над эстонкой Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации в США, в Вашингтоне. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки.