Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский сообщил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сообщил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 15 августа, в стране был создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

— Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении, — заявил он в видео в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

15 августа сообщалось, что Верховная рада поддержала указ Зеленского, согласно которому срок действия военного положения и мобилизации продлевается на 90 дней.

Обозреватель итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского о необходимости отобрать Крым у РФ могут закончиться расширением украинского кризиса до масштабов мировой войны.

Украина Крым Спецоперации Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте