Зеленский сообщил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 15 августа, в стране был создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

— Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении, — заявил он в видео в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

15 августа сообщалось, что Верховная рада поддержала указ Зеленского, согласно которому срок действия военного положения и мобилизации продлевается на 90 дней.

Обозреватель итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского о необходимости отобрать Крым у РФ могут закончиться расширением украинского кризиса до масштабов мировой войны.