Сайт Aviasales сменил название на «Билетики» после ребрендинга Wildberries

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сайт поисковика авиабилетов Aviasales во вторник, 16 августа, сменил название на «Билетики» после того, как крупный маркетплейс Wildberries был переименован в «Ягодки».

Так, при входе на сайт поисковика в левом верхнем углу вместо привычного Aviasales отображается слово «Билетики», написанное на русском языке.

Один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries (дословный перевод названия — «Дикие ягоды») 15 августа сменил название своего сайта на «Ягодки». За несколько месяцев до этого глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. Министр обратил внимание и на Wildberries, отметив, что ретейлер мог бы выбрать и русское название.

Российские бренды часто выбирают себе названия на других языках. Опрошенные «ВМ» маркетологи отметили, что иностранные названия делают восприятие бренда как более престижного. Такой подход привел к тому, что в отечественной торговле оказалось много иностранных наименований. Нужно ли русифицировать названия? Как это влияет на наш язык и торговлю? Ответы на эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».