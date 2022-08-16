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Воду из-за жары стали раздавать еще на четырех станциях столичного метро

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Воду из-за жары стали раздавать еще на четырех станциях столичного метро
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду из-за жаркой погоды в Москве сотрудники столичной подземки начали раздавать еще на четырех станциях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 16 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку четыре станции, где с 17:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылочку с водой на станциях «Сокол», «Аэропорт», «Отрадное» и «Водный стадион», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что раздача воды ведется на станциях «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Выхино».

Также бесплатную воду можно получить в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Из-за аномальной жары в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 18:00 17 августа.

Волна тепла — опасное явление, которое означает наступление продолжительной жаркой погоды. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, может ли наступить похожая засуха в нашей стране уже сегодня, в чем опасность такой погоды и какой будет погода в Москве на самом деле в последние недели августа.

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