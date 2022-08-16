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Стала известна дата открытия обновленного Starbucks

Лала Манушакян
Общество
Стала известна дата открытия обновленного Starbucks
Фото: Unsplash

Новые владельцы кофеен под бывшим названием Starbucks запускают работу сети 18 августа. Об этом сообщили в компании во вторник, 16 августа.

Открытие флагманской кофейни состоится по адресу Новый Арбат, дом 11, сообщают «Известия».

О приобретении всех российских активов сети Starbucks недавно сообщил рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати). Он также анонсировал открытие первых точек. По его словам, ребрендинг не будет большим. Музыкант предложил всем желающим принять участие в разработке нового названия и логотипа. Лучший дизайн украсит более 200 кофеен на территории страны, заверил он.

10 марта Starbucks закрыла все свои кофейни в России в связи с ситуацией на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.

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