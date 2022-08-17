Эксперты: Переустройство бывших промзон снижает нагрузку на инфраструктуру Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще двух бывших промзон. Соответствующие постановления подписал во вторник, 16 августа, мэр города Сергей Собянин.

Теперь на месте бывших промышленных зон по Дмитровскому проезду и на проспекте Маршала Жукова появятся деловой центр в Тимирязевском районе и современный жилой квартал в Хорошево-Мневниках.

По словам, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, проект «Индустриальные кварталы» превращает подобные территории в современные пространства.

— Для этой масштабной работы город привлекает в том числе операторов — юридических лиц, созданных для реализации принятых правительством Москвы решений о комплексном развитии территорий, — заявил он.

Так, АО «ОЭЗ «Технополис «Москва» стало оператором одного из участков бывшей промзоны «Южный порт». Оператором бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице стал Московский фонд реновации жилой застройки. После преобразования обеих территорий в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест.

Член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк отметил, что за последние десятилетия запущенные промзоны превратились в серые пятна на карте столицы.

— Москва ведет последовательную политику в создании города, комфортного для работы и для жизни. Появляются новые жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, где людям доступны социальные объекты, кафе, рестораны и магазины буквально в шаговой доступности, — подчеркнул он.

Вошедшие в очередной перечень реорганизуемых территорий промзоны уже являются динамично растущими точками притяжения города. Среди причин такого эффективного развитию эксперты называют удобную и комфортную логистику, близость к центру и хорошую инфраструктуру, передает KP.ru.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в Нижегородском районе на территории бывшей промзоны построят спорткомплекс с футбольным полем. В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 миллиарда рублей, при этом бюджетный эффект для города превысит 30,5 миллиона рублей в год.

Сергей Собянин оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово, а также осмотрел парк «Долина реки Чертановки», где недавно завершились работы по реабилитации.