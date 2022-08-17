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Стало известно новое название сети Starbucks в России

Георгий Соланович
Экономика
Стало известно новое название сети Starbucks в России
Фото: Unsplash

Сеть кофеен Starbucks в России после ребрендинга будет называться Stars Coffee. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» в среду, 17 августа.

Так, в Сети появилась фотография помещения одного из заведений, где можно увидеть новое название и логотип сети. Примечательно, что на логотипе Stars Coffee теперь вместо русалки будет девушка в кокошнике, передает Telegram-канал издания.

До этого сообщалось, что работа сети кофеен возобновится 18 августа. Открытие флагманской кофейни состоится по адресу Новый Арбат, дом 11.

10 марта Starbucks закрыла кофейни в России в связи с ситуацией на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке».

Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса. О приобретении российских активов Starbucks недавно сообщил рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати). Он также анонсировал открытие первых точек: по его словам, ребрендинг не будет большим.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.

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