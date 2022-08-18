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Дептранс Москвы рассказал о борьбе с попаданием запаха смога в метро

Георгий Соланович

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Дептранс Москвы рассказал о борьбе с попаданием запаха смога в метро
Фото: Вечерняя Москва

Запах гари, пришедший в Москву из-за лесных пожаров в Рязанской области, не попал в метрополитен. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— При первых признаках попадания запаха гари или смога корректируем режим работы вентиляционных шахт, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при первых признаках попадания неприятного запаха в подземку режим работы вентшахт будет скорректирован. В департаменте также добавили, что сотрудники Лаборатории микроклимата следят за качеством воздуха на станциях в усиленном режиме.

Более того, почти во всех новых вагонах метро работают специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха, отмечается в Telegram-канале ведомства.

С 17 августа жители столицы чувствовали запах гари. В МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний. Вскоре столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров под Рязанью.

При этом повторения в Москве смога 2010 года из-за лесных пожаров в Рязанской области ожидать не стоит. Тогда над Центральным регионом России антициклон был намного продолжительнее, а характер пожаров также отличался.

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