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Юань опередил доллар по объему торгов на Московской бирже

Елена Самойлова
Экономика
Юань опередил доллар по объему торгов на Московской бирже
Фото: Pixabay

Юань обогнал доллар по объему торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 18 августа.

Объем торгов китайской валютой достиг отметки в 26,3 миллиарда рублей. Этот показатель впервые превысил объемы торгов долларом, который составил 25 миллиардов рублей, отмечается на сайте биржи.

17 августа в МИД России сообщили о колоссальном росте товарооборота с Китаем, который значительно превысил показатели 2021 года. За последние пару десятков лет между Москвой и Пекином образовалась комплексная система двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.

В июне ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сообщил, что на уровне государства Китай поддерживает расчеты с Россией в юанях, при этом частные китайские банки менее охотно сотрудничают с РФ. Отказ от использования национальных валют в торговле между Россией и Китаем мог бы привести к полному прекращению экономического сотрудничества.

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