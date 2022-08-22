Курс евро к доллару опустился до минимальных значений с 2002 года

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Впервые с декабря 2002 года курс евро к доллару опустился ниже 0,9935. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets в понедельник, 22 августа.

Уточняется, что на 18:20 по московскому времени курс евро к доллару составлял 0,9932, а к 18:42 — 0,9933, передает ТАСС.

Аналитик Виктор Першиков считает, что низкий спрос на доллар в будущем может привести к падению его курса. В настоящее время Россия не может полностью отказаться от доллара и евро, но целесообразность в американской и европейской валютах будет снижаться.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам.

Собеседник «ВМ» отметил, что курс на противодействие доллару и евро сохранится, однако новых мер ждать не стоит: все ограничения, которые можно было ввести, уже введены. При этом популярность этих валют среди населения значительно снизилась: те, кто покупал доллары по 130 рублей в период обострения, сильно обожглись.