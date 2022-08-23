Волочкова раскрыла имя новой солистки группы «Ленинград»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новой солисткой группы «Ленинград» станет Яна Ясс. Информацию об этом рассекретила бывшая артистка балета Анастасия Волочкова.

— Это Яночка Ясс — солистка группы «Ленинград». Хотелось бы не выпендриваться, но, к сожалению, пока нет такой возможности, — написала Волочкова в соцсетях, опубликовав фото, где позирует в обнимку с певицей.

По словам балерины, поклонники группы увидят Яну Ясс в составе коллектива уже 10 сентября во время выступления на Большой спортивной арене в «Лужниках» в Москве.

Сольная певица Яна Ясс дебютировала в феврале текущего года с композицией «Ядовитая ночь». Девушка также известна как философ, писатель и учредитель благотворительного фонда, передает Пятый канал.

До этого лидер популярной рок-группы ДДТ Юрий Шевчук нелестно высказался о творчестве Сергея Шнурова, в котором, по его мнению, «мало музыки».

Шевчук отметил, что существует два типа культур. Первый из них — аполлонический, который характеризует торжество духа и светлого разума. Второй тип — дионисийская культура, представляющая собой вакханалию, ужас и тьму. Именно к этому варианту, убежден лидер ДДТ, и относится деятельность Шнурова.