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МЧС опубликовало видео пожара на рынке в Отрадном

Степан Жирнов
Происшествия
МЧС опубликовало видео пожара на рынке в Отрадном
Фото: МЧС
Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Появилась видеозапись с места тушения пожара в районе Отрадное, где горит рынок.

На поступивших в распоряжение «Вечерней Москвы» кадрах видно, как пожарные ведут борьбу со стихией.

Видео: МЧС

До этого сообщалось, что при пожаре на рынке в Сигнальном проезде пострадали три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что горит трехэтажное здание рынка.

Вскоре в прокуратуре Москвы сообщили, что при пожаре погиб один человек. Надзорное ведомство проконтролирует расследование обстоятельств инцидента. Одновременно с этим старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ведомство проведет доследственную проверку по факту возгорания.

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