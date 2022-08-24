МЧС опубликовало видео пожара на рынке в Отрадном

Фото: МЧС

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Появилась видеозапись с места тушения пожара в районе Отрадное, где горит рынок.

На поступивших в распоряжение «Вечерней Москвы» кадрах видно, как пожарные ведут борьбу со стихией.

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До этого сообщалось, что при пожаре на рынке в Сигнальном проезде пострадали три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что горит трехэтажное здание рынка.

Вскоре в прокуратуре Москвы сообщили, что при пожаре погиб один человек. Надзорное ведомство проконтролирует расследование обстоятельств инцидента. Одновременно с этим старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ведомство проведет доследственную проверку по факту возгорания.