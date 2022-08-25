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Владислав Овчинский: Московский проект «Моспром вдохновляет» собрал более 6 тысяч зрителей

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московский проект «Моспром вдохновляет» собрал более 6 тысяч зрителей
Фото: Моспром

Более шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках проекта «Моспром#вдохновляет». Мероприятия проходили на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в течение августа. Об этом сообщил в четверг, 25 августа, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Подобные мероприятия на производственных площадках города помогают показать столичную промышленность и культуру в ином, непривычном свете. В рамках проекта, приуроченного ко Дню города, мы представили зрителям пять театральных поставок и уникальный концерт классической и джазовой музыки. Их посетили более 6 тысяч человек, из них около двух тысяч — сотрудники промпредприятий. Высокий интерес зрителей и масса положительных отзывов дают нам возможность планировать новые культурные мероприятия на фабриках и заводах столицы и серьезно масштабировать проект, — сказал Владислав Овчинский.

Общее число регистраций на культурные события «Моспром вдохновляет» превысило 10 тысяч, в онлайне проект посмотрели более 500 тысяч человек, добавил Овчинский. На концерте «Классика встречает джаз» народные артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман исполнили джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также классические хиты.

Помимо музыки, были и театральные постановки классических и современных произведений. Эту серию открыл спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Заключительным мероприятием стал спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко по одноименной пьесе Уильяма Гибсона.

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