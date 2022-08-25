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Эксперт рассказал, как спастись от пожара в лесу

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, как спастись от пожара в лесу
Фото: Unsplash

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин рассказал, что делать человеку, если он оказался в лесу рядом с очагом возгорания.

— Если внезапно на сборе ягод или грибов в лесу вас застает такая опасная ситуация, сначала просто спокойно осмотритесь: огонь в большинстве случаев идет по лесу не очень быстро, один-два метра в минуту. Опасность представляют, в первую очередь, дым и паника, — отметил он в комментарии НСН.

Необходимо как можно быстрее выйти из задымления и двигаться поперек ветра. Не стоит прятаться в оврагах.

Специалист добавил, что лиственные деревья горят медленнее хвойных.

Как только человек выбрался из леса, нужно сообщить о пожаре по телефону лесной охраны.

Борьбу с природными пожарами в Рязанской области и других регионах России накануне обсудили на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил как можно быстрее ликвидировать все очаги огня и помочь пострадавшим гражданам, передает ФАН.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ветер в столичном регионе в период с 25 по 26 августа может поменять направление и тем самым уменьшить смог от лесных пожаров в Рязанской области.

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