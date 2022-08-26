Главные новости к утру 26 августа

Фото: Pexels

Формат проведения 1 сентября может быть изменен по причине распространения коронавируса, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов. Ежедневно в России выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключается, что в условиях роста числа заражений власти регионов РФ станут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил парламентарий.

Пентагон намерен присвоить специальное название операции на Украине, ведомство рассчитывает объединить в единую миссию все процессы, которые связаны с оказанием военной помощи Украине. Помимо этого, будет назначен командующий, возглавивший американскую программу обучения военнослужащих ВСУ.

Проживающие за рубежом российские граждане, имеющие право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законами и международными соглашениями России, смогут получать их на иностранные банковские счета. Зачисления будут осуществляться в рублях, говорится в распоряжении российского правительства.

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибудет на Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Лондонский футбольный клуб «Челси» сделал трансферное предложение московскому «Динамо» по российскому полузащитнику команды Арсену Захаряну. В контракте игрока прописана сумма отступных для европейских команд в размере 15 миллионов евро.