В Госдепе порекомендовали забыть, что Косово является Сербией

Фото: shutterstock

Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал забыть, что Косово — это Сербия. Он сказал, что был на переговорах с целью послать сигнал: разрешение спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

— После сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам нужно забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа, — заявил дипломат в интервью каналу N1.

Также он отметил, что региону нужно поскорее разрешить спорные вопросы для объединения и «светлого будущего».

Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели два раунда переговоров в Белграде. Первый закончился вечером в четверг, 25 августа, и не принес никаких результатов, второй прошел в ночь на пятницу, 26 августа.

17 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие вмешательства НАТО в ситуацию в Косове.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который вызвал недовольства в крае.