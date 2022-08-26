Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдепе порекомендовали забыть, что Косово является Сербией

Юлия Курганова
В мире
В Госдепе порекомендовали забыть, что Косово является Сербией
Фото: shutterstock

Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал забыть, что Косово — это Сербия. Он сказал, что был на переговорах с целью послать сигнал: разрешение спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

— После сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам нужно забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа, — заявил дипломат в интервью каналу N1.

Также он отметил, что региону нужно поскорее разрешить спорные вопросы для объединения и «светлого будущего».

Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели два раунда переговоров в Белграде. Первый закончился вечером в четверг, 25 августа, и не принес никаких результатов, второй прошел в ночь на пятницу, 26 августа.

17 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие вмешательства НАТО в ситуацию в Косове.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который вызвал недовольства в крае.

Косово Сербия Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте